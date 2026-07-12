Morreu Lindsey Graham, senador próximo de Trump

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O senador republicano dos EUA Lindsey Graham, aliado próximo do presidente Donald Trump, morreu, este sábado à tarde, na sequência de uma "doença rápida e repentina", anunciou este domingo o gabinete na rede social X. Lindsey tinha 71 anos.



Lindsey Graham Felix Hörhager/AP

"A família do senador Graham agradece as orações neste momento e pede privacidade durante este período incrivelmente difícil", refere o comunicado

De acordo com a NBC News, as equipas de emergência foram chamadas à casa de Graham, em Capitol Hill, em Washington D.C, devido a uma "paragem cardíaca"

Lindsey Graham era presidente da Comissão do Orçamento do Senado e concorria a um quinto mandato de seis anos no Senado, em novembro. O senador era um dos membros mais conhecidos e uma voz fundamental dentro do partido no que toca à defesa e política externa, avança a mesma fonte.

Donald Trump descreveu Graham como um "verdadeiro patriota americano" e "uma das melhores pessoas e senadores" que já conheceu.