Incêndios: PJ detém mulher de 70 anos suspeita de fogo florestal em Resende

Já possuía antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito.

Uma mulher de 70 anos foi detida por ser suspeita de ter provocado, no início da semana, um incêndio florestal numa localidade do concelho de Resende, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Polícia Judiciária Sérgio Lemos

De acordo com a PJ, a identificação e detenção da idosa, que já possuía antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, foi realizada pela Diretoria do Norte.

Em causa está um crime de incêndio florestal, na terça-feira, na localidade de S. Martinho de Mouros, no concelho de Resende, distrito de Viseu.

"O incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal e várias habitações, apenas não atingindo maiores proporções graças à rápida intervenção dos bombeiros", destacou a PJ.

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva, a medida de coação de mais gravosa.