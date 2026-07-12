Dois mortos e quatro feridos num tiroteio em Toronto

Troca de tiros entre dois indivíduos provocou um total de seis vítimas. Autoridades encontraram no local duas armas de fogo mas ainda não localizaram os suspeitos.
Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas durante um tiroteio num festival de rua em Toronto, Canadá, informou este domingo as autoridades locais.
Tiroteio em Toronto provoca dois mortos e quatro feridosKeito Newman/The Canadian Press via AP
A polícia canadiana foi alertada para um atirador ativo na Avenida St. Clair por volta das 20h12 locais (03h13 de Lisboa) - onde estava a decorrer o festival Salsa on St Clair. À chegada, as autoridades depararam-se com seis vítimas com ferimentos de bala, sendo que duas foram declaradas mortas no local. Sobre as vítimas que ficaram feridas durante o ataque, até ao momento ainda não foi divulgado o estado de saúde das mesmas.
Numa conferência de imprensa, a polícia esclareceu que houve uma troca de tiros entre dois indivíduos e que foram apreendidas duas armas de fogo no local. O subchefe da polícia de Toronto, Francisco Barredo, descreveu a cena como "muito caótica" e disse que havia cerca de 13 mil pessoas no festival quando se deu o ataque.
Após o tiroteio, os polícias pediram então que o público evitasse aquela área, mas mais tarde informaram que a mesma já estava segura, embora os suspeitos ainda não tivessem sido detidos.
A carregar o vídeo ...
Tiroteio junto a festival de rua em Toronto faz dois mortos e quatro feridos
As autoridades estão agora a vasculhar três locais de crime distintos que estarão relacionados com este episódio e pedem que qualquer pessoa que tenha informações relacionadas com o mesmo que as partilhe com a polícia.
O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, entretanto já disse estar "horrorizado" com tudo o que aconteceu e afirmou que a polícia tem o seu total apoio para ajudar a prender os responsáveis. "As minhas orações estão com as famílias que estão de luto pelos seus entes queridos, com aqueles que estão em estado crítico e com todos que foram afetados por este evento horrível."
Já o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, escreveu nas redes sociais: "Estou devastado pela violência sem sentido no festival Salsa on St Clair, que tirou duas vidas e feriu outras pessoas. Os meus pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e todos os afetados."
Dois mortos e quatro feridos num tiroteio em Toronto