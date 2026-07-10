Seguro envia condolências e solidariedade ao Rei de Espanha por incêndio em Almeria

Foram confirmados 11 mortos no incêndio florestal em Los Gallardos, na província de Almeria.

O Presidente da República, António José Seguro, lamentou esta sexta-feira as vítimas mortais resultantes do incêndio florestal na província espanhola de Almeria e enviou uma mensagem de condolências e solidariedade ao Rei de Espanha, Felipe VI.



António José Seguro, Presidente da República Lusa

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, "o Presidente António José Seguro lamenta profundamente as vítimas mortais resultantes do grave incêndio florestal que deflagrou na noite desta quinta-feira na região de Almeria na comunidade da Andaluzia".

"Em seu nome pessoal e no do povo português, o Presidente da República solidariza-se com o Rei de Espanha, a quem dirigiu uma mensagem de condolências, e com todo o povo espanhol", lê-se na mesma nota.

António José Seguro "apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas deste incêndio e faz votos de rápida recuperação a todos os feridos".

Foram confirmados pelas autoridades espanholas 11 mortos no incêndio florestal em Los Gallardos, na província de Almeria, na comunidade autónoma da Andaluzia.

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