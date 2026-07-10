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10 de julho de 2026 às 11:01

Bombeiros combatem fogo perto de habitações na Andaluzia

Um incêndio que deflagrou, na quinta-feira, perto de Almería, na comunidade autónoma da Andaluzia, no sul da Espanha, matou pelo menos 11 pessoas. As chamas ameaçaram habitações e, segundo os media locais, várias vítimas mortais foram encontradas dentro de viaturas incendiadas.

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