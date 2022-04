Kira, a bebé de três meses morta pelas bombas em Odessa

"Todo o meu mundo foi destruído ontem, por um míssil russo." Míssil atingiu prédio na cidade de Odessa, no sábado. A mãe e a avó de Kira também morreram neste ataque. O pai tinha acabado de sair para fazer compras quando ouviu as notícias da explosão.

Kira tinha apenas três meses de vida. Foi uma das cinco vítimas do bombardeamento de um prédio de habitação em Odessa, no sul da Ucrânia. "Como é que ela ameaçava a Rússia? Parece que matar crianças é apenas uma nova ideia da Federação Russa." As palavras duras são do próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que assim deu rosto a uma das mais novas vítimas dos bombardeamentos russos na Ucrânia.