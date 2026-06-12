Do Estreito de Ormuz ao programa nuclear: o que prevê o memorando de entendimento entre EUA e Irão

Estados Unidos e Irão parecem estar próximos de um acordo de paz que, segundo contou um diplomata à CNN Internacional, passará por reabrir o Estreito de Ormuz e trilhar caminho para negociações sobre o programa nuclear de Teerão.



Donald Trump, o presidente dos EUA AP Photo/Jacquelyn Martin

De acordo com o mesmo diplomata, já há um memorando de entendimento, com alguns pontos-chave:

- Um cessar-fogo de 60 dias "em todas as frentes", incluindo no Líbano, que entraria em vigor após a assinatura do acordo entre as partes beligerantes.

- Reabertura imediata do Estreito de Ormuz, sem que o Irão cobre quaisquer taxas de passagem, como chegou a ser avançado por Teerão, com livre trânsito de energia e mercadorias. O tráfego regressará aos níveis de antes da guerra 30 dias após a assinatura do acordo.

- O bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos será suspenso e haverá algum alívio das sanções "com base no progresso do acordo e na continuidade da demonstração de boa-fé". Não está, todavia, incluída uma data definida para o alívio das sanções.

- O acordo "satisfaz todos os requisitos dos Estados Unidos em relação à questão nuclear", incluindo a promessa do Irão de não obter uma arma nuclear, bem como a questão das reservas iranianas de urânio altamente enriquecido.

- O acordo vaio chamar-se "Acordo de Islamabad".

Recorde-se que Donald Trump anunciou na quinta-feira que um acordo de paz com o Irão vai ser assinado dentro de pouco tempo. Não é a primeira vez que o líder norte-americano tenta dar um prazo para alcançar o fim da guerra, mas, de acordo com a Bloomberg, que cita fontes de altos representantes do G7, desta vez pode realmente avançar - e é provável que surja em forma de um memorando de entendimento, em vez de um acordo final. Fala-se na assinatura de um acordo já no próximo domingo, em Genebra.