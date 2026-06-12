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Acordo de paz entre EUA e Irão pode ser assinado já no domingo

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O acordo deverá chegar sobre a forma de um memorando de entendimento e pode vir a ser assinado em Genebra, antes do arranque do encontro do G7 na segunda-feira.

Donald Trump, Presidente dos EUA, anunciou na quinta-feira que um acordo de paz com o Irão vai ser assinado dentro de pouco tempo. Não é a primeira vez que o líder norte-americano tenta dar um prazo para alcançar o fim da guerra, mas, de acordo com a Bloomberg, que cita fontes de altos representantes do G7, desta vez pode realmente avançar - e é provável que surja em forma de um memorando de entendimento, em vez de um acordo final. 

Trump na reunião do executivo na Casa Branca
Trump na reunião do executivo na Casa Branca Jacquelyn Martin/AP

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, citadas pela agência financeira, a assinatura deste memorando pode acontecer já no domingo em Genebra, na Suíça - um dia antes de o grupo das sete maiores economias do mundo dar o pontapé de saída ao seu encontro anual, realizado entre segunda-feira e quarta-feira nos Alpes franceses. 

No entanto, a Bloomberg ressalva que nada está ainda decidido. O regime liderado por Mojtaba Khamenei já negou ter aceitado um acordo de paz com os EUA - ao contrário do que Trump alega -, embora um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano reconheça que têm existido alguns progressos nas negociações. 

De acordo com a agência de notícias iraniana Mehr News, o rascunho do acordo que estará  ser discutido entre Washington e Teerão - um documento de 14 páginas - inclui o levantamento das sanções norte-americanas sobre o petróleo iraniano em troca da reabertura do estreito de Ormuz.

Já de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelita, a versão final deste acordo inclui o desmantelamento das infraestruturas de enriquecimento de urânio de material enriquecido, limites à produção de mísseis e o fim do apoio do Irão a grupos terroristas aliados na região. 

A promessa de Trump de que um acordo de paz pode vir a ser assinado já neste fim de semana chega numa altura em que as tensões entre Teerão e Washington têm aquecido. Na quinta-feira, o Presidente dos EUA cancelou os ataques contra o Irão que estavam previstos para essa noite, depois de dois dias de uma ofensiva que atingiu vários alvos iranianos. 

“Com base no facto de as discussões com a República do Irão terem sido levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos EUA, cancelei os ataques e bombardeamentos contra o Irão esta noite”, escreveu na Truth Social. O Presidente norte-americano refere também que “as discussões e pontos finais, quer em conceito e grande detalhe, foram aprovados por todas as partes envolvidas”, incluindo os EUA, Israel, Arábia Saudita, EAU, Qatar, Turquia, Paquistão, Bahrain, Kuwait, Jordânia, Egito, entre outros. 

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