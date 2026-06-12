Acordo de paz entre EUA e Irão pode ser assinado já no domingo

O acordo deverá chegar sobre a forma de um memorando de entendimento e pode vir a ser assinado em Genebra, antes do arranque do encontro do G7 na segunda-feira.

Donald Trump, Presidente dos EUA, anunciou na quinta-feira que um acordo de paz com o Irão vai ser assinado dentro de pouco tempo. Não é a primeira vez que o líder norte-americano tenta dar um prazo para alcançar o fim da guerra, mas, de acordo com a Bloomberg, que cita fontes de altos representantes do G7, desta vez pode realmente avançar - e é provável que surja em forma de um memorando de entendimento, em vez de um acordo final.



Trump na reunião do executivo na Casa Branca Jacquelyn Martin/AP

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, citadas pela agência financeira, a assinatura deste memorando pode acontecer já no domingo em Genebra, na Suíça - um dia antes de o grupo das sete maiores economias do mundo dar o pontapé de saída ao seu encontro anual, realizado entre segunda-feira e quarta-feira nos Alpes franceses.

No entanto, a Bloomberg ressalva que nada está ainda decidido. O regime liderado por Mojtaba Khamenei já negou ter aceitado um acordo de paz com os EUA - ao contrário do que Trump alega -, embora um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano reconheça que têm existido alguns progressos nas negociações.

De acordo com a agência de notícias iraniana Mehr News, o rascunho do acordo que estará ser discutido entre Washington e Teerão - um documento de 14 páginas - inclui o levantamento das sanções norte-americanas sobre o petróleo iraniano em troca da reabertura do estreito de Ormuz.

Já de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelita, a versão final deste acordo inclui o desmantelamento das infraestruturas de enriquecimento de urânio de material enriquecido, limites à produção de mísseis e o fim do apoio do Irão a grupos terroristas aliados na região.

A promessa de Trump de que um acordo de paz pode vir a ser assinado já neste fim de semana chega numa altura em que as tensões entre Teerão e Washington têm aquecido. Na quinta-feira, o Presidente dos EUA cancelou os ataques contra o Irão que estavam previstos para essa noite, depois de dois dias de uma ofensiva que atingiu vários alvos iranianos.

“Com base no facto de as discussões com a República do Irão terem sido levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos EUA, cancelei os ataques e bombardeamentos contra o Irão esta noite”, escreveu na Truth Social. O Presidente norte-americano refere também que “as discussões e pontos finais, quer em conceito e grande detalhe, foram aprovados por todas as partes envolvidas”, incluindo os EUA, Israel, Arábia Saudita, EAU, Qatar, Turquia, Paquistão, Bahrain, Kuwait, Jordânia, Egito, entre outros.