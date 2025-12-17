Sábado – Pense por si

Dezenas de voos cancelados em Itália devido a greve dos trabalhadores aéreos

Lusa 10:59
A greve convocada para esta quarta-feira pelos trabalhadores de várias companhias aéreas que operam nos principais aeroportos italianos cancela dezenas de voos e provoca atrasos num dia que se prevê difícil para o transporte aéreo.

Greve de trabalhadores aéreos causa cancelamentos de voos em Itália
Greve de trabalhadores aéreos causa cancelamentos de voos em Itália AP

Os sindicatos do setor convocaram uma greve de quatro horas, das 13:00 às 17:00, para a qual foram convocadas as tripulações de voo da Vueling e da easyJet, o pessoal de terra da Air France-KLM, bem como os trabalhadores da companhia aérea nacional ITA Airways.

Também serão afetados os trabalhadores do pessoal das empresas de serviços de terra afiliadas à Assohandlers, que operam em aeroportos italianos.

No caso da ITA Airways, trata-se da sua primeira greve desde a sua incorporação no grupo Lufthansa, que detém uma participação de 41%, e foi comunicado que, por enquanto, foram cancelados 72 voos nacionais e internacionais.

Quanto aos motivos da greve do pessoal da ITA Airways, os sindicatos do setor salientam que "o contrato nacional deve ser renovado com um aumento salarial e uma melhor qualidade de vida, um plano industrial com maiores investimentos na frota, maior desenvolvimento e recuperação do pessoal que ainda beneficia da rede de segurança social, a estabilização dos contratos temporários e, finalmente, o pagamento correto do bónus por desempenho".

No caso da Vueling, o protesto foi convocado "em consideração ao incumprimento de certos artigos do contrato da empresa e à falta de transparência da empresa no uso sistemático de pessoal estrangeiro em território italiano".

Protestam também depois de a Vueling ter decidido mudar de rumo e abandonar a capital italiana, encerrando a sua base em Roma Fiumicino e, acima de tudo, iniciando o processo de despedimento de mais de 80 comissários de bordo.

Durante as greves, de acordo com a ENAC, haverá horários 'protegidos', das 07:00 às 10:00 e das 18:00 às 21:00, durante os quais os voos devem continuar a operar.

Dezenas de voos cancelados em Itália devido a greve dos trabalhadores aéreos