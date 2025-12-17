Dezenas de voos cancelados em Itália devido a greve dos trabalhadores aéreos

Também serão afetados os trabalhadores do pessoal das empresas de serviços de terra afiliadas à Assohandlers, que operam em aeroportos italianos.

A greve convocada para esta quarta-feira pelos trabalhadores de várias companhias aéreas que operam nos principais aeroportos italianos cancela dezenas de voos e provoca atrasos num dia que se prevê difícil para o transporte aéreo.



Greve de trabalhadores aéreos causa cancelamentos de voos em Itália AP

Os sindicatos do setor convocaram uma greve de quatro horas, das 13:00 às 17:00, para a qual foram convocadas as tripulações de voo da Vueling e da easyJet, o pessoal de terra da Air France-KLM, bem como os trabalhadores da companhia aérea nacional ITA Airways.

Também serão afetados os trabalhadores do pessoal das empresas de serviços de terra afiliadas à Assohandlers, que operam em aeroportos italianos.

No caso da ITA Airways, trata-se da sua primeira greve desde a sua incorporação no grupo Lufthansa, que detém uma participação de 41%, e foi comunicado que, por enquanto, foram cancelados 72 voos nacionais e internacionais.

Quanto aos motivos da greve do pessoal da ITA Airways, os sindicatos do setor salientam que "o contrato nacional deve ser renovado com um aumento salarial e uma melhor qualidade de vida, um plano industrial com maiores investimentos na frota, maior desenvolvimento e recuperação do pessoal que ainda beneficia da rede de segurança social, a estabilização dos contratos temporários e, finalmente, o pagamento correto do bónus por desempenho".

No caso da Vueling, o protesto foi convocado "em consideração ao incumprimento de certos artigos do contrato da empresa e à falta de transparência da empresa no uso sistemático de pessoal estrangeiro em território italiano".

Protestam também depois de a Vueling ter decidido mudar de rumo e abandonar a capital italiana, encerrando a sua base em Roma Fiumicino e, acima de tudo, iniciando o processo de despedimento de mais de 80 comissários de bordo.

Durante as greves, de acordo com a ENAC, haverá horários 'protegidos', das 07:00 às 10:00 e das 18:00 às 21:00, durante os quais os voos devem continuar a operar.