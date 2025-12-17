Ucrânia: Putin promete conquistar a Kiev "territórios históricos russos"

Putin reafirmou que os objetivos da “operação militar especial”, a designação oficial da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, se mantêm, numa altura em que decorrem negociações sobre um plano norte-americano para tentar acabar com a guerra.

O Presidente russo, Vladimir Putin, prometeu esta quarta-feira a conquista militar do que considerou os “territórios históricos russos” na Ucrânia, numa alusão às quatro regiões ucranianas anexadas por Moscovo, se a diplomacia fracassar.



Helicópteros russos em manobras militares AP Photo, File

"Se o adversário e os seus patrocinadores estrangeiros se recusarem a falar sobre isso, a Rússia alcançará a libertação dos seus territórios históricos pela via militar", afirmou, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Os objetivos da Rússia serão “sem dúvida alcançados”, afirmou Putin, também citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Putin reafirmou que os objetivos da “operação militar especial”, a designação oficial da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, se mantêm, numa altura em que decorrem negociações sobre um plano norte-americano para tentar acabar com a guerra.

Desde que invadiu a Ucrânia, Moscovo declarou como anexadas as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter feito o mesmo à Crimeia em 2014.