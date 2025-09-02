Sábado – Pense por si

Mundo

Deslizamento de terras no Sudão soterra uma aldeia e faz cerca de mil mortos

Lusa 07:26
Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
As mais lidas

Movimento do Exército de Libertação do Sudão apelou às Nações Unidas para que prestem apoio na recuperação dos corpos e na remoção dos escombros.

Um deslizamento de terras provocado por fortes chuvas soterrou uma aldeia no oeste do Sudão, no domingo, matando cerca de mil pessoas, informou esta terça-feira o grupo armado que controla a região.

Deslizamento de terras no Sudão causa mil mortos numa aldeia
Deslizamento de terras no Sudão causa mil mortos numa aldeia Mercy Corps via AP

"Acompanhamos com profunda tristeza e preocupação os trágicos acontecimentos que afetaram os residentes da aldeia de Tarsin, devido aos enormes e devastadores deslizamentos de terras que atingiram a aldeia, localizada no centro de Jebel Marra, no distrito de Amo", afirmou o Movimento do Exército de Libertação do Sudão (SLM, na sigla em inglês).

De acordo com os relatos iniciais, todos os residentes, cerca de mil pessoas, incluindo "homens, mulheres e crianças", morreram no deslizamento de terras ocorrido no domingo, e apenas uma pessoa sobreviveu.

O SLM, grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour, enfatizou em comunicado que a aldeia de Tarsin foi "completamente destruída" e apelou às Nações Unidas para que prestem apoio na recuperação dos corpos e na remoção dos escombros.

O Sudão está envolvido numa guerra entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) no estado de Darfur do Norte, o que levou à deslocação forçada de pessoas que procuravam refúgio nas montanhas de Marra.

O SLM é um grupo rebelde do Darfur que controla a região montanhosa de Jebel Marra e se manteve neutro nos confrontos entre as RSF e o exército.

A guerra no Sudão, que opõe as RSF ao exército desde abril de 2023, causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e o deslocamento de cerca de 13 milhões, tornando o país o palco da pior catástrofe humanitária do planeta.

Depois de perderem o controlo da capital, Cartum, em março, os paramilitares intensificaram os seus ataques com drones contra instalações civis e vitais nas mãos das Forças Armadas, especialmente no nordeste e sul do Sudão, com o objetivo de prejudicar economicamente o Governo controlado pela cúpula militar.

Artigos Relacionados
Tópicos Deslizamento de terra Forças armadas Morte Sudão Repórteres sem Fronteiras Organização das Nações Unidas
Investigação
Opinião Ver mais
Paulo Lona
Paulo Lona

Sinais do tempo na Justiça

A maioria dos magistrados não dispõe de apoio psicológico adequado, o que resulta em inúmeros casos de burnout. Se esta estratégia persistir, a magistratura especializada comprometerá a qualidade do trabalho, sobretudo na área da violência doméstica.

Miriam Assor
Miriam Assor

Hipocrisia

Agora, com os restos de Idan Shtivi, declarado oficialmente morto, o gabinete do ministro Paulo Rangel solidariza-se com o sofrimento do seu pai e da sua mãe, irmãos e tias, e tios. Família. Antes, enquanto nas mãos sangrentas, nem sequer um pio governamental Idan Shtivi mereceu.

Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Insustentável silêncio

Na Europa, a cobertura mediática tende a diluir a emergência climática em notícias episódicas: uma onda de calor aqui, uma cheia ali, registando factos imediatos, sem aprofundar as causas, ou apresentar soluções.

Menu shortcuts

Deslizamento de terras no Sudão soterra uma aldeia e faz cerca de mil mortos