04 de agosto de 2025 às 19:07

Milhares de pessoas comem ração de animal para sobreviver no Sudão

A crise humanitária em El Fasher, no Sudão, fez com que as pessoas, incluindo crianças, começassem a ingerir comida para animais para combater a fome.

