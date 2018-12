Investigadores na Alemanha encontraram um cartão de identificação da Stasi, a principal organização de polícia secreta e inteligência da República Democrática Alemã, com a fotografia do presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante o seu tempo como espião soviético do KGB na Alemanha de Leste.

O documento foi encontrado no arquivo dos documentos do serviço de inteligência em Dresden, onde são guardadas as suas actividades. Antes de entrar no mundo da política, Putin passou quatro anos como espião russo do KGB em Dresden durante os anos 80, observando a queda do estado comunista em primeira mão.

O director do arquivo, Konrad Felber, contou ao jornal alemão Bild que a identificação da Stasi daria a Putin acesso total aos escritórios da polícia secreta. "Isto significa que ele não precisaria de deixar ninguém saber que estaria a trabalhar no KGB", afirma Felber.