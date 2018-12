May já tem apoio de 158 deputados para sobreviver à moção de censura

A líder do Partido Conservador já recebeu publicamente o apoio de pelo menos 158 deputados do partido, número suficiente para sobreviver à moção de censura.

Theresa May deverá sobreviver à moção de censura apresentada por deputados conservadores que querem a demissão da primeira-ministra enquanto líder dos "tories". Segundo avança a agência Reuters, pelo menos 158 deputados do Partido Conservador já anunciaram publicamente o apoio à continuidade de Theresa May como líder conservadora.



Depois de 48 (equivalente a 15% da bancada parlamentar conservadora, o limiar mínimo necessário à aprovação de uma moção de censura) dos 315 deputados "tories" terem iniciado uma revolta no seio do partido, pedindo a demissão de Theresa May, a primeira-ministra garantiu agora o mínimo necessário para superar essa votação de não confiança (apoio mínimo de 158 deputados, ou seja a maioria simples do grupo parlamentar).



O próprio Michael Gove - ministro do Ambiente que é apontado como possível candidato à sucessão da actual líder - já afirmou que Theresa May deverá vencer o voto de confiança promovido pelos deputados que se rebelaram em oposição aos termos do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. "Estou absolutamente seguro de que a primeira-ministra vai vencer", disse Gove.

A votação vai decorrer ao final da tarde desta quarta-feira, 12 de Dezembro, entre as 18:00 e as 20:00 locais (mesma hora em Lisboa), sendo que o líder da bancada "torie", Graham Brady, irá anunciar o resultado a partir das 21:00.



O apoio destes 158 parlamentares foi concedido através de declarações públicas a meios de comunicação social. No entanto, o voto é secreto na moção de censura, pelo que pode dar-se o caso de deputados que anunciaram estar do lado de May acabarem por votar contra ela.



Em declarações à imprensa e televisões britânicas, analistas políticos realçam que tal cenário é possível na medida em que poderá haver deputados conservadores que apesar de quererem derrubar Theresa May não o queiram revelar publicamente para não serem conotados negativamente como uma espécie de traidores.