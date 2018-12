O Kremlin considerou um "completo sucesso" o primeiro teste de pré-implantação do sistema Avangard, que poderá estar pronto a lançar já em 2019.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta quarta-feira que a Rússia irá lançar o seu primeiro regimento de mísseis hipersónicos com capacidade nuclear já no próximo ano, considerando que este poderá representar um novo tipo de arma estratégica russa. O primeiro teste de pré-implantação do sistema Avangard foi considerado um "completo sucesso" pelo Kremlin

"A partir do próximo ano, 2019, as forças armadas russas irão ter um novo sistema estratégico intercontinental Avangard. É um grande momento na vida das forças militares e na vida deste país. A Rússia conseguiu um novo tipo de arma estratégica", afirmou Putin perante o governo russo.

A Rússia descreveu ainda o novo sistema de mísseis, uma das várias novas armas que o presidente russo havia anunciado no passado mês de Março, como altamente manobrável, permitindo evitar facilmente sistemas de defesa anti-míssil. Na mesma intervenção no início do ano, Putin anunciou ainda armamento que poderia atingir qualquer ponto no mundo e que poderia invadir os sistemas de defesa norte-americanos.

Rússia considera alterações na Constituição

Enquanto Putin vai apresentando mudanças no segmento militar, o porta-voz do parlamento russo levantou a possibilidade de mudanças na constituição de maneira a considerar estratégias que permitam ao presidente russo continuar no poder para lá do término do seu mandato actual, uma vez que a lei requer que este se afaste.

"Existem questões na sociedade, estimado Vladimir Vladimirovich," afirma Vyacheslav Volodin, alto membro do partido do governo russo, dirigindo-se a Putin. "Esta é a altura em que podemos responder a essas questões, sem ameaçar de qualquer maneira as provisões fundamentais" da constituição, acrescenta. "A lei, mesmo que seja uma Lei Fundamental, não é um dogma."

Volodin propôs então uma ligação entre juízes do Tribunal Constitucional e outros especialistas legais para a reformulação da actual constituição russa, criada há 25 anos e inalterada há 18, de maneira a que "a Constituição e as regras do desenvolvimento da Constituição encaixem nos princípios que foram transmitidos".

Em resposta, o porta-voz presidencial, Dmitry Peskov, afirmou esta quarta-feira que "ainda não existe uma posição sobre o assunto" mas, devido ao controlo apertado do Kremlin sobre o sistema político, seria fácil aprovar mudanças constitucionais se Putin assim o desejasse.