Cada vez mais restaurantes estão a deixar o abacate fora da ementa. Devido à escassez do fruto e ao aumento da procura, um novo sector de crime organizado foi criado.

Restaurantes britânicos e irlandeses começaram a deixar o abacate fora da ementa. Porquê? Por um lado, as importações da América Latina estão a prejudicar o meio ambiente. Por outro, as mesmas importações estão a financiar cartéis de droga mexicanos. Segundo o The Guardian, narcotraficantes têm assaltado terras de cultivo de produtores do estado do oeste mexicano Michoacán para vender o fruto a elevadas quantias.

Devido à escassez do abacate, pelo demorado tempo de cultivo - cada pomar de abacates demora dois anos a crescer e só após três a cinco anos é que o fruto está bom para consumo - e aumento da procura, um novo sector de crime organizado foi criado.

De acordo com a BBC, no México produz-se 45% do abacate mundial. Michoacán é o estado com maior volume de produção.

Os restaurantes estão assim a retirar este produto das ementas. O café britânico Wild Strawberry, em Buckinghamshire, chegava a servir por semana mil pratos de abacate, conta o Guardian. No entanto, as preocupações éticas levaram a proprietária a deixar de servir o fruto. "Principalmente senti que não se encaixava com o meu espírito de usar comida local", disse ao jornal Katy Bill. "Se se puder comer com a estação e comprar a comida localmente, será sempre sustentável porque não vai ter viajado tão longe".

No ano passado, o consumo de abacate fez disparar os preços. Cada caixa de dez quilos chegou a custar mais de 25 euros.