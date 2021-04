Derek Chauvin declarado culpado pelo homicídio de George Floyd

O júri considerou o polícia que matou George Floyd culpado das três acusações de homicídio. A pena do ex-agente da polícia vai ser conhecida nas próximas semanas.







George Floyd Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Derek Chauvin ajoelhou-se em cima do pescoço de Floyd durante mais de nove minutos em maio do ano passado. O momento foi captado em vídeo e no mesmo podia ouvir-se o afro-americano a imploarar ao agente que saísse de cima dele, que o estava a magoar e que não conseguia respirar. O júri considerou que o ex-agente era culpado em todas as acusações que pendiam sobre si. Chauvin, um polícia branco de 45 anos, foi condenado pelos crimes de homicídio em segundo e terceiro graus e homicídio involuntário.Chauvin pode vir a ser condenado até 40 anos de prisão por homicídio em segundo grau; 25 anos por homicídio em terceiro grau e ainda dez anos pelo crime menos grave, o de atuação negligente.A morte de Floyd provocou uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial e o julgamento de Chauvin, em Minneapolis, decorre sob um forte dispositivo de segurança, especialmente depois da recente morte de um jovem negro abatido a tiro por um outro agente policial.Hoje, o? Presidente norte-americano, Joe Biden, disse que as provas no julgamento da morte de George Floyd são "esmagadoras".