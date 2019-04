"Todos os que me conhecem sabem que não sou ganancioso", disse, acrescentando estar muito incomodado por deixar na Federação por ter aceitado a oferta do ucraniano Hryhoriy Surkis, vice-presidente da UEFA.



A DFB já disse que os vice-presidentes Rainer Koch e Reinhard Rauball vão assumir a gestão interna do organismo até setembro.



A revista Der Spiegel revelou que Grindel tinha recebido também 78.000 euros antes de iniciar o cargo na DFB, na qualidade de membro de um conselho próximo da federação, além do relógio, avaliado em alguns milhares de euros.



O dirigente tinha chegado à presidência da DFB em abril de 2016, então para substituir Wolfgang Niersbach, demitido na sequência do escândalo relacionado com a atribuição do Mundial2006 à Alemanha.

