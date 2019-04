John Bercow rejeitou a repetição de novos votos indicativos, indicando que "decisões importantes não devem ser tomadas a não ser por maioria".

O porta-voz da Câmara dos Comuns do Reino Unido, John Bercow, impediu esta terça-feira a repetição dos votos indicativos por parte do parlamento britânico sobre o acordo do Brexit, na próxima segunda-feira. Depois de não se verificarem quaisquer maiorias nas duas primeiras rondas de votação, verificou-se um empate com 310 votos a favor e contra por parte dos deputados quanto a uma nova repetição da votação sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.



"De acordo com o precedente e em princípio de que decisões importantes não devem ser tomadas a não ser por maioria, eu deposito o meu voto com o 'Não'. Por isso o 'Não' ganha", afirmou Bercow. Este é o primeiro empate em votações na Câmara dos Comuns desde 1993.



Em causa estava uma proposta do trabalhista Hillary Benn para que o processo de "votos indicativos" fosse retomado na segunda-feira, depois de os dos dois dias anteriores, a 27 de março e 1 de abril, não terem resultado num consenso em qualquer das opções apresentadas.



A proposta de Hillary Benn foi votada como emenda a uma moção para começar hoje a ser discutido um projeto de lei para forçar o governo a pedir um novo adiamento da data de saída do Reino Unido da UE.

O impedimento de uma nova votação por parte de deputados passa assim a bola para o lado de Theresa May novamente. A primeira-ministra britânica teve um encontro, esta quarta-feira à tarde, com o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, apesar de críticas de dentro do seu partido, com deputados conservadores a quererem um acordo de May parovado à direita ou mesmo sem acordo.Na manhã desta quarta-feira, May afirmou, durante o debate semanal na Câmara dos Comuns, que o Reino Unido estará melhor no futuro "se sair com um bom acordo". "Não há dúvidas de que sair sem acordo é melhor do que te rum mau acordo, mas nós temos um bom acordo", afirmou.Numa outra votação, realizada também esta quarta-feira à tarde no parlamento britânico, os deputados aprovaram um novo debate para travar a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, com 312 votos a favor e 311 votos contra.