Rússia concentra ataques na região leste de Donbass

As regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk, tornaram-se os principais alvos russos, que estão sob contantes bombardeamentos, segundo afirmou o gabinete do presidente Volodymyr Zelensky.

As forças russas lançaram esta quarta-feira ofensivas militares em cidades do leste da Ucrânia, com bombardeamentos constantes, anunciaram as autoridades ucranianas. Os russos estão a tentar controlar as regiões de Donetsk e Lugansk, no Donbass, reivindicadas pelos separatistas.