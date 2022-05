Líder da região separatista de Donetsk pediu aceleração da “operação militar” no Donbass

Denis Pushilin, líder da República Popular de Donetsk, afirmou que Kiev terá bloqueado o abastecimento de água para as principais cidades do norte da região e pediu que a "operação militar" russa fosse intensificada no local, informou a agência RIA.



As forças russas bombardearam nos últimos dias mais de 40 cidades na região do Donbass, no leste da Ucrânia, garantiram as tropas ucranianas.



"Os invasores bombardearam mais de 40 cidades na região de Donetsk e Lugansk, destruindo ou danificando 47 locais civis, incluindo 38 casas e uma escola. Como resultado deste bombardeamento: cinco civis morreram e 12 ficaram feridos", disseram as forças ucranianas no Facebook, citadas pela agência Reuters.



O comunicado revelou que foram combatidos 10 ataques russos, foram destruídos quatro tanques e quatro drones e foram mortos 62 "soldados inimigos".



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinalou que as tropas russas superam o número de tropas ucranianas em algumas zonas leste do país. Lembrou, ainda, que Kiev tem tentado chegar a um acordo sobre uma possível troca de prisioneiros com Moscovo, sem sucesso.



A Rússia está a tentar assumir o controlo total da região de Donbass - composta por duas regiões reivindicadas pelos separatistas. Os ataques concentram-se, agora, nas cidades de Sievierodonetsk e Lysychansk, em Lugansk, onde resistem forças ucranianas.



Segundo noticiou esta quinta-feira a agência de notícias Tass, neste momento, há cerca de oito mil prisioneiros de guerra ucranianos detidos nas regiões de Lugansk e Donetsk, disse Rodion Miroshni, membro do governo de Lugansk.



"Há muitos presos. Claro, há mais [prisioneiros] no território da República Popular de Donetsk, mas nós também temos o suficiente, e agora o número total situa-se em cerca de oito mil. Isso é muito e literalmente centenas estão a ser adicionados todos os dias", afirmou, citado pelo jornal The Guardian.