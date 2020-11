Rússia. Putin pode ter imunidade vitalícia contra acusações

Deputados russos apresentaram no parlamento um projeto de lei que permite dar ao presidente imunidade vitalícia contra acusações criminais mesmo quando abandonar o cargo.O projeto de lei, publicado no site do governo russo, faz parte da reforma constitucional que, entre outras emendas, permite a Vladimir Putin mais dois mandatos presidenciais além do atual que termina no ano de 2024. Desta forma, Putin vai poder manter-se no Kremlin até 2036.

O recente projeto de lei poderá dar aos ex-presidentes imunidade contra acusações criminais por qualquer ofensa cometida ao longo da vida. Atualmente, esta proteção apenas ocorre enquanto o presidente ocupa o cargo.



Segundo o Guardian, este é o segundo projeto de lei apresentado esta semana que beneficia ex-presidentes - o primeiro define que o presidente se torne senador vitalício quando deixar o cargo -, levantando dúvidas sobre se Putin estará a preparar-se para a reforma.