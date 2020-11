Trump vai pedir ao Supremo para parar contagem de votos

Foi em clima de festa que o presidente dos EUA, Donald Trump foi recebido na Casa Branca para uma declaração pública, embora esteja neste momento em desvantagem para Trump nas projeções. Rapidamente, os sorrisos desapareceram da cara do candidato republicano e as acusações de tentativa de fraude eleitoral começaram. No final da sua declaração, Trump anunciou que irá recorrer ao Supremo Tribunal para parar toda a contagem de votos no país.

"Um grupo muito triste está a tentar desencorajar os que votaram Trump", acusou Trump, não referindo nomes. "Não vamos tolerar isto", disse, agradecendo à mulher, Melania, e ao vice-presidente, Mike Pence.





"Estávamos a ganhar e de repente os resultados foram-se", afirmou o candidato republicano, enunciando depois os estados que já assegurou, como Texas, e anunciando vitórias em Geórgia e Carolina do Norte, estados que ainda não contaram todos os votos.

Antes, o candidato republicano já tinha indicado nas redes sociais uma tentativa de "roubar" a sua reeleição.

"Estamos com uma grande vantagem mas eles [Democratas] estão a tentar roubar as eleições. Nunca os deixaremos fazer isso. Votos não podem ser inseridos depois das urnas estarem fechadas", denunciou Trump na sua conta de Twitter.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!