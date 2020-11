Trump no Twitter contra a administração Trump

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

À medida que vai perdendo vantagem com o avançar da contagem de votos, Donald Trump voltou ao Twitter para atacar a sua própria administração, lançando susºeitas sobre essa mesma contagem."Eles estão a trabalhar arduamente para fazer desaparecer uma vantagem de 500 mil votos na Pensilvânia - ASAP. Tal como no Michigan e outros estados", escreveu Donald Trump na sua conta do Twitter. Uma publicação que lhe voltou a valer uma sinalização do Twitter de que esta pode ser uma informação falsa.Não só esta afirmação é contestada pelos mecanismos de verificação da rede social, mas também pelos próprios serviços da admisnistração Trump. O diretor da agência de segurança e e cibersegurança, Christopher Krebs, já tinha afirmado aos jornalistas na terça-feira: "Depois de hoje [dia da votação], mantenham a calam e deixem-nos contar."Esta quarta-feira de manhã foi mesmo criada uma página online de " crontrolo de rumores " de forma a deixar claro que qualquer atraso nos resultados "não indica que existe um problema com o processo de contagem ou com os resultados. Os resultados oficiais não são certificados até que todos os votos validados sejam contados".