“Biden vai demorar meses a desfazer o que Trump fez”

À medida que os votos vão sendo contados, parece cada vez mais provável uma vitória de Joe Biden. Mas ganhar as eleições presidenciais pode ser só o primeiro passo de uma corrida de obstáculos para o ex-vice-Presidente de Barack Obama. Enquanto tiver acesso à Sala Oval, Donald Trump vai fazer estragos que se podem vir a traduzir em grandes dores de cabeça para Biden, caso ganhe mesmo as eleições.

"Trump vai contestar as eleições e recusar as regras do sistema. Enquanto estiver na Casa Branca vai passar legislação muito agressiva a favor de empresas grandes da economia tradicional (não tecnológica) e tentar reduzir ao máximo o Plano de Saúde de Obama (Obamacare)", diz à SÁBADO António Sampaio e Mello, antigo conselheiro económico do Presidente Obama, que acredita que há risco real de Trump armadilhar o sistema por dentro.

"Biden vai ter meses de grande dificuldade para entrar nos dossiers e para refazer um serviço público que Trump contaminou. Vai demorar meses a refazer o esquema informal que Trump montou para si na administração pública", antecipa o professor de Finanças da Universidade de Winsconsin-Madison e antigo líder do Gabinete de Estudos do PSD.

A somar a isso, há que contar com a possibilidade – já anunciada por Donald Trump – de "um longo processo judicial que pode acabar no Supremo Tribunal" com todas as consequências políticas que isso poderá ter. "Embora não se espere que tenha sucesso na impugnação, pode realmente atrasar a transição e usar este tempo para desestabilizar, dividir, acusar", nota António Sampaio e Mello.

Um impasse político gerado pela contestação dos resultados eleitorais pode ter como consequência a dificuldade de fazer aprovar "mais estímulos para revitalizar uma economia com grande desemprego e que está ainda com muito pouco vigor", alerta o economista que, apesar de tudo, se diz otimista em relação à resiliência económica dos Estados Unidos face aos desafios que enfrenta. "A economia EUA é forte. Tem empresas fortes e muito modernas", frisa.

Sampaio e Mello não esconde, porém, a preocupação com a divisão social a que se está a assistir no país. Apesar de a FOX News, a televisão que até agora sempre apoiou Trump, ter reconhecido a desvantagem eleitoral do republicano e não ter dado força às alegações de fraude feitas por Trump, o antigo consultor da Casa Branca teme os efeitos da mobilização feita pelos adeptos do Presidente nas redes sociais.

"O problema maior não está nas televisões, reside nos social media, nos bots, onde circulam teorias da conspiração e ‘factos alternativos’, com incitação à violência, à desobediência civil. Trump e os seus apoiantes (Rush Limbauth e Breitbart news, entre muitos outros) são muito competentes e ativos a usar os social media para seu proveito. Lembre-se que os social media não exigem critérios de verificação de factos, nem têm códigos deontológicos", sublinha o professor.

Pelo meio, jogam-se poderosos interesses económicos. António Sampaio e Mello recorda que o que os republicanos mais elogiaram na administração Trump foi o desempenho da economia e a valorização da bolsa. "Para estes [apoiantes de Trump] é muito importante que os democratas não ganhem o Senado e possam inverter a redução de impostos sobre o rendimento feita por Trump. Como é importante não reverter a desregulação de muitos setores ligados à energia fóssil que Trump fez", nota o economista.