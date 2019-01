Pelo menos 29 crianças e recém-nascidos morreram nas últimas semanas a tentar fugir para um campo de refugiados lotado no nordeste da Síria. Segundo denunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS), a maioria das mortes deveu-se a hipotermia.

Cerca de 23 mil pessoas, "a maioria mulheres e crianças", fugiram dos confrontos em Deir Ezzor para o campo de Al-Hol.

"A situação no campo Al-Hol é de partir o coração. As crianças estão a morrer de hipotermia enquanto as famílias procuram ficar em segurança", disse Elizabeth Hoff, representante da OMS na Síria, em comunicado citado pela Reuters.

A organização apelou para ter acesso ao campo, afirmando que a situação é "crítica" para mais de 33 mil pessoas. "Pedimos que nos deem acesso ilimitado para que consigamos chegar às pessoas e dar-lhes a ajuda que precisam desesperadamente".

Muitas destas pessoas chegam ao campo após terem caminhado durante vários dias em temperaturas negativas.