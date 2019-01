As duas crianças foram levadas para a Síria pelo pai, soldado do Estado Islâmico, em 2014. Vocalistas dos Pink Floyd usou avião privado para reunir a família.

Roger Waters utilizou o seu avião privado para ajudar a reunir uma mãe e dois filhos separados há cinco anos. O vocalistas dos Pink Floyd levou, na segunda-feira, Felicia Perkins-Ferreira até à fronteira entre o Iraque e a Síria, que, com a ajuda de uma advogada britânica, conseguiu passar a fronteira e reunir-se com os dois rapazes.

Felicia não via Ayyub, de sete anos, e Mahmud Ferreira, de 11, desde 2014, altura em que foram levados de Trinidade e Tobago para a Síria pelo pai, soldado do Estado Islâmico. Segundo o Telegraph, desde essa altura que o contacto que conseguiu ter com os filhos foi quase nulo.

Abebe Oboi Ferreira, pai das crianças, foi dado como morto em Raqqa em 2017. As crianças foram depois abandonadas pela nova mulher do soldado, uma mulher belga que as deixou na berma de uma estrada.

As crianças foram acolhidas pelas Forças Democratas Sírias, um grupo que tem combatido o Estado Islâmico em conjunto com a coligação liderada pelos Estados Unidos. Passaram os últimos meses num campo para famílias dos combatentes no norte da Síria.

"Estou muito, muito grata e espero poder agradecer a todos", disse Felicia Perkins-Ferreira sobre as pessoas que a ajudaram.

Waters fez ainda um pedido formal ao governo de Trindade e Tobago, onde vive Felicia, para emitir novos passaportes para os dois rapazes.