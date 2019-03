Prisioneiro durante 16 anos, Yassin al-Haj Saleh acreditava que a sublevação de 2011 restituiria a liberdade ao povo. Oito anos depois chora a tragédia do seu país.

Para muitos sírios, Yassin al-Haj Saleh é uma referência moral, o "guru da revolução" iniciada em março de 20121. Nascido há 58 anos em Raqqa, "capital do califado" do Daesh, Saleh vive agora na Alemanha e lá ficará três anos como investigador. Falou com a SÁBADO por email.



Que memórias guarda dos primeiros dias de revolução? No primeiro capítulo do seu livro nota-se um enorme otimismo. Porque é que, naquela altura, estava tão confiante de que o regime de Bashar al-Assad acabaria em breve?



Guardo na memória o funeral dos sírios mortos pelo regime em Duma e Ghouta Oriental, perto de damasco, na primeira semana de abril de 2011. Eu estava entre milhares de pessoas que assistiam ao funeral. As minhas lágrimas caiam enquanto erguia a fotografia de uma das vítimas. O meu otimismo era realmente imenso. A revolução síria surgiu num amplo contexto revolucionário que derrubou dois crónicos regimes despóticos, na Turquia e no Egito.



Caminhava-se também rumo à mudança na Líbia e no Iémen. E a mudança no Bahrein só foi frustrada por uma intervenção saudita, apoiada pelos Estados Unidos. Pareceu-me que nada seria capaz de parar essa onda revolucionária. Barack Obama chegou a pedir a Bashar que renunciassse ao poder, porque calculou que, inevitavelmente, ele iria cair. Hoje, olhando para trás, não acho estranho o nosso otimismo. O que acho estranho é a continuação do regime, protegido apesar de usar armas químicas e de cometer inúmeros massacres. Apesar de mais de um milhão de mortos e de um milhão de pessoas estar fora do país.



