Mais de 500 pessoas, principalmente crianças, morreram em 2019 no campo de Segundo a UNICEF , esta guerra vai deixar uma geração que nunca foi à escola. Com 7 mil escolas destruídas e cerca de dois milhões de crianças sem aulas, este conflito vai deixar um rasto de devastação na educação.Mais de 500 pessoas, principalmente crianças, morreram em 2019 no campo de Al-Hol , na Síria, onde vivem dezenas de milhares de pessoas deslocadas. "O número de mortes em 2019 no campo é de 517, incluindo 371 crianças", disse a uma equipa da AFP Dalal Ismaïl, responsável pelo Crescente Vermelho Curdo para o campo de Al-Hol. A desnutrição e a falta de assistência médica a bebés prematuros estão entre as principais causas de morte neste campo, administrado pelas autoridades curdas do nordeste da Síria, disse a mesma fonte. "A situação é catastrófica e é um fardo muito pesado", acrescentou Ismaïl, referindo que muitas crianças morreram durante o inverno "devido ao frio e à falta de aquecimento adequado". Foi principalmente para este campo que foram enviadas mulheres e crianças estrangeiras, familiares dos membros do Estado Islâmico, quando foram retiradas do último reduto do grupo jihadista, reconquistado pelas forças curdas em março de 2019.



Com Lusa.

Fogem pelos braços das mães dos bombardeamentos diários que atingem a Síria e que destroem casas, escolas e hospitais. Nos campos de refugiados, onde as tendas se inundam nos dias frios de inverno, as crianças aprendem a ler em bocados de papel."Estas crianças sofrem de iliteracia. Não leem nem escrevem. Não têm ninguém para as ajudar", explicou à Reuters Hilal, de 48 anos, que ensina 140 jovens em três tendas do campo de refugiados às portas da cidade de Azaz."Comprámos alguns livros e partes do Corão e ensinamos as crianças aqui dentro do campo", disse o professor que foi obrigado a abandonar a sua cidade, Abu Dahur, em Idlib. Antes do conflito, que teve início há quase nove anos, Hilal era professor.Neste campo com mais de 350 mil pessoas que fugiram das suas casas desde dezembro, mulheres e crianças são uma maioria. "Vimos para aqui como refugiados. Não há mais escolas por causa dos ataques, por isso não vamos à escola mas temos estudado aqui no campo", contou Khaled, uma jovem de 14 anos.