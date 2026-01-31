Criança de cinco anos detida pelo ICE está num local com falta de água. Juiz pede libertação

O juiz distrital dos Estados Unidos, Fred Biery, ordenou este sábado a libertação de Liam Ramos - o menino de cinco detido pelo ICE - e do seu pai, até terça-feira. Ambos foram levados para um centro de detenção do Texas, e segundo Joaquin Castro, membro da Câmara dos Representantes, a criança não se estará a alimentar bem na unidade que acolhe mais de 1.100 pessoas. Famílias detidas nesse mesmo centro falam em condições precárias, nomeadamente na presença de vermes na comida, disputas por água potável e atendimento deficiente.



Criança detida pelo ICE permanece sem água potável, juiz pede libertação Ali Daniels via AP

O menino e o pai foram detidos no início de janeiro por agentes da imigração, num subúrbio de Minneapolis. Na altura, as imagens de Liam Conejo Ramos, com um gorro de coelho azul e uma mochila do Homem-Aranha cercado pelos agentes do ICE, percorreu de tal forma o mundo e gerou tanta indignação que levou a protestos junto a esse mesmo centro de detenção.

Apesar de as autoridades alegarem que ambos são "imigrantes ilegais", o juiz, nomeado pelo ex-presidente democrata Bill Clinton decidiu que a criança e o pai, Adrian Conejo Arias, não podem ser deportados, pelo menos por enquanto.

Biery aproveitou ainda a ocasião para criticar a "quota" de 3 mil detenções de imigrantes por dia que Donald Trump quer atingir. "O caso tem origem numa busca mal concebida e incompetente do governo por cotas diárias de deportação", afirmou.

Vizinhos e funcionários da escola frequentada pela criança acabaram por acusar os agentes do ICE de usar o aluno como "isco", para que este batesse à porta da sua casa e as autoridades conseguissem deter também a mãe. O Departamento de Segurança Interna classificou, contudo, estas alegações como uma "mentira descarada" ao dizer que o pai "fugiu a pé", abandonando o filho junto a um carro com o motor ligado, que se encontrava junto à garagem.

Esta não é, no entanto, a primeira criança a ser detida pelo ICE. Em dezembro, um relatório divulgado pela agência de imigração já havia reconhecido que cerca de 400 crianças foram mantidas detidas por um período superior ao limite recomendado de 20 dias.

