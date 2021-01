Covid-19. Uma em cada oito pessoas já foi exposta ao vírus em Inglaterra

O vírus da covid-19 já atingiu 12,1% da população de Inglaterra. Esta é a conclusão de um estudo do Instituto Nacional de Estatísticas Britânico (ONS), que aponta que, até dezembro, uma em cada oito pessoas tinham anticorpos contra o novo coronavírus no país, o que sugere que a grande maioria das pessoas ainda está exposta ao vírus.

De acordo com o mesmo, a mesma estatística é de 8,9% na Escócia, 9,8% no País de Gales e 7,8% na Irlanda do Norte, o que significa que 10% (ou um em cada dez britânicos) já estiveram em contacto com o vírus da covid-19.

As estimativas apontam que 5,4 milhões de ingleses com mais de 16 anos já desenvolveram anticorpos contra a covid-19, excluindo aqueles que já foram vacinados no país.

O estudo referiu-se apenas à comunidade em geral e não incluiu hospitais, lares de idosos e outros edifícios institucionais, onde o número de infetados é geralmente maior.

Como se debruça apenas sobre o desenvolvimento de anticorpos, o número de pessoas que esteve exposta ao vírus pode ser ainda maior, uma vez que o organismo precisa de duas a três semanas para desenvolver defesas para combater a infeção pelo novo coronavírus, pelo que estes números se referem apenas a infeções passadas.