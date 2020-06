Covid-19: México regista mais 602 mortes e eleva total de óbitos para 26 mil

O México registou 602 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 26.381, anunciaram as autoridades mexicanas.

Além destes óbitos, há ainda 1.972 mortes suspeitas que aguardam o resultado de testes laboratoriais.

Desde o início da pandemia no México, em fevereiro, o país contabilizou 212.802 casos confirmados com o novo coronavírus, com 4.410 novas infeções só nas últimas 24 horas.

O país tem atualmente 25.700 casos ativos.

A Cidade do México e o estado do México continuam a ser os que registam o maior número de casos acumulados, ativos e também óbitos.

Desde 01 de junho, o país está numa fase de "nova normalidade", que opera com base num 'semáforo' epidemiológico que determina as atividades permitidas e as que ainda são proibidas nos diferentes estados.

A partir de segunda-feira, 14 estados estarão a luz vermelha, de máximo contágio, com os restantes a laranja, de alto risco.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 495 mil mortos e infetou mais de 9,87 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.