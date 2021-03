Covid-19. Bulgária torna-se o 11.º país a suspender vacina da AstraZeneca

Agência Europeia do Medicamento já abriu investigação a lote de vacinas que causou coagulação no sangue de vacinados. Portugal não faz parte do grupo de países que recebeu vacinas e não irá suspender inoculações.

A Bulgária tornou-se esta sexta-feira no 11.º país europeu a suspender a administração de vacinas da AstraZeneca contra a covid-19, depois de complicações registadas num lote da vacina que resultaram na morte de uma enfermeira, de 49 anos, na Áustria. A Agência Europeia do Medicamento já abriu investigação ao caso, Portugal diz que não há razão para suspender as inoculações.







Vacina AstraZeneca Reuters

pelo Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância do regulador europeu.

disse não existir qualquer prova e que provavelmente a vacina da AstraZeneca não esteve por detrás das doenças e da causa de morte, revelando que o número de casos tromboembolícos em pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca não é maior do que é visto na população geral, com 22 casos reportados entre 3 milhões de pessoas que já receberam doses da vacina até 9 de março.



Em comunicado citado pela Reuters, o governo búlgaro indicou que apenas voltará a administrar vacinas da farmacêutica anglo-sueca contra a covid-19 quando a EMA enviar um comunicado a desmentir todas as dúvidas acerca da segurança da vacina. Uma investigação está a ser conduzidaEsta quarta-feira, a Agência Europeia do Medicamento

As vacinas em investigação pertencem a um lote com um milhão de doses e que foi distribuídos por 17 países da UE: Áustria, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Estónia, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Espanha e Suécia, revelou a EMA.



No domingo, o Infarmed já tinha confirmado que Portugal não recebeu qualquer dose deste lote ABV5300 de vacinas.



O primeiro país a anunciar a suspensão da vacina foi a Áustria, que registou a morte de uma enfermeira de 49 anos vacinada após sofrer múltiplas tromboses e o registo de sintomas graves de embolia pulmonar noutra enfermeira de 35 anos igualmente vacinada.



Ainda na quarta-feira, outros quatro países europeus seguiram os austríacos - Estónia, Lituânia, Luxemburgo e Letónia - e suspenderam a vacina, tendo sido seguidos pela Dinamarca, Noruega, Islândia esta quinta-feira.



Também a Itália decidiu suspender a administração de um lote de vacinas da AstraZeneca após a morte de dois homens na Sicília recentemente vacinados, mas um lote diferente do que tinha sido sinalizado pela Áustria.



Os dois homens receberam a dose ABV2856 da vacina da AstraZeneca e a administração foi suspensa "por precaução". No mesmo dia, também a Roménia parou temporariamente este lote de vacinas, indicando ter recebido mais de 81 mil doses em fevereiro e distribuído mais de 77 mil.