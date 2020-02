A Comissão Europeia indicou hoje que, até ao momento, nenhum Estado-membro manifestou intenção de fazer controlos nas fronteiras para evitar a propagação do novo coronavírus , mas defendeu um "trabalho próximo" entre as autoridades de saúde e de segurança.

"Até ao momento, nenhum Estado-membro sinalizou a intenção de introduzir controlo nas fronteiras internas da União Europeia [UE]", anunciou a porta-voz do executivo comunitário Dana Spinant, falando na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas.

De acordo com a responsável, esta foi a conclusão de uma videoconferência realizada na quarta-feira com autoridades dos Estados-membros, serviços da Comissão, Secretariado-Geral do Conselho da UE e representantes da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) relativamente à evolução do Covid-19.

Caso queiram implementar estes tipo de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, têm de ser os próprios países da UE a avançar.

De acordo com Dana Spinant, da reunião resultou também a necessidade de "as autoridades de saúde e as que estão nas fronteiras continuarem a trabalhar de forma próxima".

A porta-voz recordou que, em Itália, está em curso uma missão conjunta do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e da Organização Mundial de Saúde, para prestar apoio técnico às autoridades italianas, sendo este o Estado-membro da UE com mais casos registados de Covid-19.

"Após essa missão, e dependendo dos seus resultados e conclusões, o ECDC vai fazer uma nova avaliação do risco e a Comissão vai emitir recomendações aos viajantes [da UE] que se deslocam de ou para estas zonas mais afetadas", referiu Dana Spinant.

A responsável garantiu que "a Comissão vai continuar a trabalhar em várias frentes para responder ao surto, tanto a nível político, promovendo a troca de informação, como dando apoio técnico" no terreno.

Dana Spinant precisou ainda que o ECDC tem uma equipa de 60 cientistas focados no novo coronavírus, que atua assim que um caso é confirmado na UE.

Números hoje divulgados pelo ECDC referem que, até esta manhã, havia 82.132 casos em todo o mundo de Covid-19, que já resultaram em 2.801 mortes.

Na Europa existem, atualmente, 477 casos, 400 dos quais em Itália, 21 na Alemanha, 17 em França, 13 no Reino Unido, 12 em Espanha, a Áustria, Croácia, Finlândia, Suécia registaram dois casos cada um, e a Bélgica, Dinamarca, Grécia, Noruega, Roménia e Suíça confirmaram um caso cada.

Ainda na Europa, registaram-se até ao momento 14 mortes.