Mais de meio milhão de casos de infeção com o novo coronavírus e quase 23 mil mortes devido à doença covid-19 foram registados em todo o mundo desde o início da pandemia, indicam dados referentes às 18:20 de hoje.De acordo com dados obtidos pela agência France Presse junto de fontes oficiais, pelo menos 501.556 casos de infeção, e 22.920 mortes, foram registados em 182 países e territórios, principalmente na China (81.285 casos, 3.287 mortes), foco inicial da pandemia, em Itália (80.539 casos, 8.165 mortes) e Estados Unidos (75.233 casos, 1.070 mortes).A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, com um grande número de países a testar agora apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.Em Portugal estão registadas 60 mortes e 2.544 infeções, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.