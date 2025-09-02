Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
02 de setembro de 2025 às 23:00

Isto não vai acabar bem

As palavras de Trump, levadas até às últimas consequências, apontam para outro destino - a tirania. Os europeus conhecem bem esse destino porque aprenderam com a sua miserável história.

AQUI ENTRE NÓS, há um cheiro nauseabundo que vem dos Estados Unidos. Será o cheiro de uma “democracia iliberal”, para usar a expressão do camarada Orbán? Parece.

Tópicos Defesa Maus-tratos Falência Ética Donald Trump Timothy Snyder Estados Unidos Fundo Monetário Internacional Partido Social Democrata Canadá França Casa Branca
