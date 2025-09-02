Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
02 de setembro de 2025 às 23:00

A quantidade de ódio e a quantidade de armas

No Estado do Minnesota, nos EUA, na última semana, mais um ataque civil a civis — desta vez à escola católica Annunciation, em Minneapolis, durante a missa da manhã, no dia de regresso às aulas.

No Estado do Minnesota, nos EUA, na última semana, mais um ataque civil a civis — desta vez à escola católica Annunciation, em Minneapolis, durante a missa da manhã, no dia de regresso às aulas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Televisão Massacre Igreja Escolas religiosas Estados Unidos Minneapolis
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A quantidade de ódio e a quantidade de armas