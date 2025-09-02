Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Errático, mas previsível. E fraco, sobretudo fraco

A Cimeira do Alasca retirou dúvidas a quem ainda as pudesse ter: Trump não tem dimensão para travar a agressão de Putin na Ucrânia. Possivelmente, também não tem vontade. Mas sobretudo, não tem capacidade.

Não, não podemos ter esperanças numa "paz conseguida por Trump". A insistência de setores "credíveis e racionais" em acreditar que Trump conseguisse a resolução do problema ucraniano chega a gerar vergonha alheia. A Cimeira do Alasca tirou dúvidas a quem ainda as tivesse. Aquelas palmas ao agressor criminoso, aquela receção com passadeira vermelha, o facto (que nos lembrou 2018 e os encontros com Kim Jong-Un) de aceitar receber Putin, para mais em território dos EUA, sem que o líder russo cedesse em nada de essencial, sem que os EUA e a Ucrânia recebessem alguma garantia. Donald Trump é errático mas, ao contrário do que muitos dizem, não é imprevisível. É até bastante previsível. Quanto chega a hora da verdade, recua; não é consequente com o que ameaça junto dos mais fortes. Putin, como Hillary certeiramente lhe tinha dito num debate presidencial em 2016, "come Donald Trump ao pequeno almoço". O atual Presidente dos EUA é um mediador fraco. Um bluff.

