Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
02 de setembro de 2025 às 23:00

A maior vitória de sempre na secretaria

O famoso caso do “cartel da banca” morreu, como esperado, com a prescrição. Foi uma vitória tremenda da mais cara litigância de desgaste. A perda é coletiva.

Ainda havia Banco Espírito Santo quando polícias e procuradores entraram nas sedes dos maiores bancos para arrestar computadores. Foi em março de 2013 que as tvs e os jornais noticiaram o “cartel da banca”, como ficou conhecido o processo aberto em 2012 pela Autoridade da Concorrência (AdC). Era a maior multa de sempre, 225 milhões. Mais de doze anos depois, com uma fracção da atenção mediática, o caso terminou como esperado há algum tempo: prescrição. Para trás ficam mais de 100 mil páginas do megaprocesso, horas de recursos públicos gastos e uma tremenda vitória do tipo de litigância de desgaste, chica-esperta, que as maiores instituições têm capacidade de pagar.

