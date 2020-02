Coronavírus causou 2.921 mortos e mais de 85 mil infetados em todo o mundo

A epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, detetado na China no final do ano, já infetou 85.203 pessoas, das quais morreram 2.921, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados.Na lista de países que reportaram vítimas mortais e casos de infeção divulgada hoje pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês), destaca-se a China com 2.835. O país com mais mortes fora da China continental é o Irão, com 34 mortes, seguido de Itália, com 21. A Coreia do Sul regista já 16 mortes por coronavírus. Todos os outros 55 países registam três ou menos mortes.

Foram ainda registados seis mortos a bordo do navio de cruzeiros Diamond Princess, no Japão.



Na Europa são já mais de mil os infetados com o Covid-19, a grande maioria em Itália (888). França e Alemanha registam já 58 casos confirmados, enquanto Espanha tem já 34. O maior número de infeções é também na Ásia, com mais de 83 mil - 79 mil destes na China continental. Em África já foram registados três casos, na Argélia, Nigéria e Egito. América do Sul, Norte e Central também já registam casos: Nos EUA são já 66 casos confirmados, no Canadá 16. Brasil tem um caso confirmado de coronavírus e o México dois. Na Oceânia estão confirmados 25 casos na Austrália e um na Nova Zelândia.