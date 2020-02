Um tratamento experimental, baseado nos medicamentos usados contra a SIDA, foi a opção dos médicos para tratar com sucesso o primeiro caso de coronavírus registado em Espanha. Este primeiro caso tratava-se de um homem, de 62 anos, que já tinha uma pneumonia quando contraiu o vírus.Os investigadores juntaram a aplicação de lopinavir/ritonavir, usado para prevenir a SIDA, com uma proteína que ajuda as células a não serem infetadas, segundo avança o El País. O hospital Virgen del Rocío de Sevilha tem usado este medicamento e tem obtido bons resultados."É um tratamento experimental que deu bons resultados contra outros vírus", explica Albert Bosh, presidente da Sociedade Espanhola de Virologia. "Uma das maiores vantagens é o fato de serem medicamentos aprovados e usados em outras indicações, portanto não há dúvida sobre a segurança deles", afirmou ainda.