'Corajoso povo ucraniano' recebe prémio Sakharov. Siga em direto

É entregue esta quarta-feira, o prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento. A distinção já tinha sido anunciada a 19 de outubro, realizando-se agora a cerimónia da entrega do mesmo.

A cerimónia conta com a presidente do Parlamento Europeu Roberta Metsola e representantes do povo ucraniano.



Esta distinção é atribuída todos os anos pelo Parlamento Europeu, desde 1988. Reconhecer pessoas e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O galardão deve o seu nome ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov e o vencedor recebe como prémio 50 mil euros.







