Eva Kaili diz sentir-se 'traída' pelos colegas do Parlamento Europeu

A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, sente-se traída pelos seus colegas do Parlamento Europeu. A grega foi destituída do cargo e expulsa do seu grupo político depois de terem sido tornadas públicas as suspeitas de que estava envolvida num esquema de corrupção e de ter sido detida. Kaili foi detida e ficou em prisão preventiva por suspeitas de corrupção e de branqueamento de capitais