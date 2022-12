“O corajoso povo da Ucrânia”

É o distinguido com o Prémio Sakharov 2022. Mas as tensões provocadas pela guerra, religiosas, linguísticas, culturais, criam um risco para o futuro democrático.

O Parlamento Europeu entrega na próxima quarta-feira, 14 de dezembro, em Estrasburgo, o Prémio Sakharov 2022, aos representantes do “Corajoso Povo da Ucrânia”. Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, ao anunciar a atribuição, dedicou o Prémio em nome dos eurodeputados “a todos os ucranianos” vítimas da invasão russa e que resistem “a uma guerra de agressão”. A edição de 2022 destaca o papel do presidente Volodymyr Zelensky e de representantes de iniciativas da sociedade civil e instituições públicas. Entre eles, os Serviços de Emergência oficiais, Yulia Pajevska, fundadora da unidade médica de evacuação Anjos de Taira, Oleksandra Matviychuk, advogada e presidente do Centro para as Liberdades Civis, o Movimento de Resistência Laço Amarelo e o presidente da câmara da cidade ocupada de Melitopol, Ivan Fedorov.