Trump apela a golpe palaciano na Fed se Powell não baixar taxas

Jornal de Negócios 01 de agosto de 2025 às 13:08
O Presidente dos Estados Unidos não abranda nos ataques ao líder da Reserva Federal norte-americana.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou à carga contra o líder da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, insistindo na necessidade de que as taxas diretoras nos EUA baixem.

Desta feita, numa publicação na sua rede social, a Truth Social, Trump insulta Powell, apelidando-o de "imbecil teimoso" e defende que o "board" da Fed deve "assumir o controlo" se o presidente da instituição não baixar as taxas.

"Jerome 'demasiado tarde' Powell, um imbecil teimoso, deve baixar substancialmente as taxas de juro, agora. Se ele continuar a recusar fazê-lo, o board deve assumir o controlo e fazer o que toda a gente precisa de ser feito!", escreveu.

Os ataques de Trump a Powell começaram ainda antes de ser reeleito Presidente, com o republicano a subir o tom das críticas a cada reunião da Fed em que a política monetária não se altera.

