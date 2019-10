conservador

Embora uma frente poderosa tenha sido erguida contra nós, conseguimos vencer", disse Kaczynski, em declarações na sede do partido, após a divulgação das projeções.

Os conservadores nacionalistas no poder na Polónia venceram as eleições legislativas com 44,6% dos votos, de acordo com os resultados oficiais que se referem à contagem de 91% das circunscrições.O partido conservador eurocético Lei e Justiça (PiS) de Jaroslaw Kaczynski obteve a maioria absoluta para um novo mandato de quatro anos em que pode dar continuidade ao programa de reformas consideradas "controversas".A formação política Coligação Cívica (KO), centrista, - liderada pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk - não ultrapassa os 26,7% dos votos das eleições legislativas que decorreram no domingo na Polónia.A aliança à esquerda, denominada A Esquerda, ficou com 12,3%, enquanto a coligação entre o PSL e o partido anti-sistema Kukiz ficou-se pelos 8,6%. Os resultados parciais garantiram ainda 6,8% para o partido de extrema-direita Confederação.Este resultado melhora os resultados de há quatro anos e permite ao partidogovernar com maioria absoluta, saindo reforçado do ato eleitoral para continuar as suas reformas polémicas nos setores da justiça, direitos humanos, media, banca e energia.