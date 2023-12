Mohamed, o homem que enfrenta Maduro e manda na rica Guiana

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Guiana é o eldorado do petróleo e do gás natural. À frente das riquezas do país cobiçadas pela Venezuela está o único Presidente muçulmano das Américas. Quem é este homem que já foi investigado dezenas de vezes por fraude e como poderá resistir ao poderoso vizinho?

Mohamed Irfaan Ali é o único Presidente muçulmano das Américas, um político very typical da Guiana e anda nas bocas do mundo por causa do petróleo descoberto ao largo de Essequibo, região reivindicada pela vizinha Venezuela. Descendente de muçulmanos trazidos da Índia britânica desde o século XIX com contratos de trabalho que os obrigavam a trabalhar sem receber salário até pagarem os custos de transporte, Ali estava fadado a contemplar o eldorado de que os pais, ambos professores, lhe tinham falado na infância.