allah rasul muhammad

("Maomé é o profeta de Alá"). Todos os edifícios públicos controlados pelo auto-proclamado Estado Islâmico tinham este símbolo gravado na lateral. Dentro destes espaços tratavam-se todos os assuntos burocráticos que fizeram com que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS na sigla inglesa) se tornasse o grupo terrorista mais rico de que há conhecimento.

Bandeira preta debruada com letras arábicas a branco onde se pode ler

Em 2013 e 2014 o auto-proclamado Estado Islâmico conquistou, respectivamente, Raqqa e Mosul, cidades que se tornaram nos bastiões deste grupo terrorista. As forças iraquianas só recuperaram o controlo destas cidades em 2017 em ofensivas altamente dispendiosas. E mortais. Dezenas de milhares de pessoas morreram durante as ofensivas para recuperar Mosul, entre civis e soldados.







Edifício estatal do Daesh Foto: Getty Images

Depois da perda de territórios por parte do EI, foi possível começar a perceber o que permitiu a este grupo governar um território que chegou a ter uma extensão da dimensão da Grã-Bretanha. "A capacidade do Estado Islâmico em governar é na verdade tão perigosa como os seus combatentes", disse Fawaz A. Gerges, autor de um livro sobre a história deste grupo, em declarações ao jornal norte-americano The New York Times.

Durante meses uma equipa de jornalistas do NYT analisou dezenas de milhares de documentos que mostravam como operava a burocracia instituída pelo EI.



Relacionado Marroquino prometia 1.500 euros mensais a recrutas para o Estado Islâmico Marroquino preso em Monsanto acusado de adesão ao Estado Islâmico “Nas aldeias, quem tentar fugir é morto” Entrevista Exclusiva: "Escolhi combater o Estado Islâmico"

O ISIS não vai parar com a libertação de Mossul e Raqqa O auto-proclamado Estado Islâmico é um problema global e não regional; os combatentes terroristas estrangeiros são a principal ameaça com que o Ocidente terá de lidar após o colapso territorial do califado; e a prioridade número um de Donald Trump em termos de política externa é a derrota do EI.







Activo desde o final do século XX, o EI começou por aprender com os erros cometidos pelo exército norte-americano quando, em 2003, entrou no Iraque. É que em vez de fazer uma purga a antigos funcionários, como os EUA fizeram com a administração de Saddam Hussein, o grupo construiu o seu "estado" alicerçado nas bases do que havia antes. O ISIS beneficiou assim da experiência dos servidores públicos, poupando recursos em formação e treino.

Esta decisão permitiu ao Estado Islâmico montar um complexo sistema de impostos que foi ainda mais lucrativo do que o negócio do petróleo. E havia uma grande vantagem em conseguir o dinheiro através de impostos: grande parte das actividades passíveis de serem taxadas estão livres da sombra dos bombardeamentos.





Documentos do ISIS Foto: Getty Images

A coligação que combateu o ISIS apostou em bombardear os redutos de petróleo do grupo terrorista de forma a acabarem com um dos seus maiores geradores de riqueza. Dados a que o NYT teve acesso mostravam que o grupo terrorista chegou a angariar dois milhões de dólares (cerca de 1.6 milhões de euros ao câmbio actual) por semana em receitas derivadas do petróleo. No entanto, o mesmo documento informava que os impostos cobrados pelos extremistas sunitas geravam seis vezes mais riqueza.

O sistema de impostos

Num país devastado pela guerra e com uma guerra activa, muitas indústrias são alvos de ataques. No caso do Iraque e do território ocupado pelo ISIS, a indústria que mais ataques sofreu ataques da coligação que apoiava as forças iraquianas foi a da exploração petrolífera.

A estratégia escolhida foi virar as atenções para uma área da economia que não podia ser atacada, segundo a lei internacional: os campos de pequenos proprietários. A lei internacional diz que são proibidos os bombardeamentos a zonas civis. Então, o EI apostou em taxar a agricultura e outras indústrias que pudessem ser exploradas por cidadãos dentro do território sem a ameaça dos constantes bombardeamentos.





Os combatentes portugueses do Estado Islâmico "Bastaram três parágrafos num documento com 413 páginas para revelar uma realidade que estava na ordem do dia em vários países europeus mas que até então tinha passado ao lado da sociedade portuguesa: havia cidadãos nacionais a combater na Síria. Fosse em forças apoiadas pela União Europeia ou em grupos rebeldes já então classificados como organizações terroristas.







O sistema foi desenhado ao pormenor

Quando invadia território iraquiano, o auto-proclamado Estado Islâmico ordenava a todos os cidadãos xiitas e cristãos que abandonassem o local, de forma a ter uma sociedade apenas constituída por sunitas. Os combatentes do grupo terrorista acreditam ser esta a única e verdadeira religião.

Quando os "não-sunitas" abandonavam o local, o grupo procedia à expropriação das suas terras bem como às das instituições que não partilhassem as mesmas crenças daquela facção religiosa. Posteriormente, essas terras eram cedidas a trabalhadores, mediante o pagamento de uma taxa. Caso a pagassem, os cidadãos podiam trabalhar a terra. O trigo era uma das colheitas mais comuns.





Dossiers do ISIS Foto: Getty Images

Esses mesmos trabalhadores que desejavam plantar teriam de pagar um imposto sobre a colheita, quando os produtos atingissem o ponto de maturação. Os camiões que transportavam os produtos da colheita pagavam as portagens e quando os cereais eram, posteriormente, vendidos aos moinhos, estes tinham de pagar um imposto sobre a transacção.

A farinha resultante desse moinho era transportada de novo em camiões (que novamente pagavam portagens) e depois chegavam aos pontos de revenda, que tinham de pagar impostos quando adquiriam os bens. E, por fim, quando esses mesmos produtos eram comprados por cidadãos, eram de novo taxados.

Um documento adquirido pelo NYT mostra que em menos de 24 horas o Estado islâmico chegava a obter 2 milhões de dólares por dia apenas dos impostos relativos ao trigo.

A ordem na cidade

Mas nem só do dinheiro vive uma sociedade. Ela é regida por uma série de leis. E a sociedade sob o controlo do ISIS não é excepção.

Contactadas pelo jornal norte-americano The New York Times, várias pessoas, incluindo o senhor Hamoud, descreveram como este grupo terrorista regia a sociedade com um pulso firme e violento, mas como isso resultou em sistemas eficientes e, acima de tudo, "limpos".

Conta quem conheceu o território sob duas administrações: quando a administração iraquiana estava em vigor o lixo acumulava-se na rua, a água falhava nas torneiras e as mulheres andavam na rua sem véus a "proteger" a sua honra.

Mas, nos finais de 2014, começou a entrar em vigor a lei do Estado Islâmico. Cartazes lembravam que as mulheres deviam andar tapadas quando saíssem à rua. Para isso, uma fábrica foi comissionada com fabricar vestimentas para mulheres. As mulheres voltaram então a vestir-se de acordo com a sharia: completamente tapadas, quando saíssem à rua.





Estado Islâmico causou mais de 100 mil milhões de dólares de prejuízos O primeiro-ministro do Iraque calculou em mais de 85,7 mil milhões de euros os prejuízos causados pelo grupo extremista nos três anos de ocupação.







E com as nicabes veio a violência. Conta Hamoud que começou a usar outras ruas para ir para o emprego de forma a evitar as execuções públicas. Contou ao jornal norte-americano que numa dessas situações viu uma rapariga acusada de adultério a ser obrigada a ajoelhar-se, depois de ser forçada a sair de uma carrinha onde seguia. Os carrascos deixaram então cair uma pedra no seu crânio, matando-a.

Os corpos daqueles que eram acusados de ser espiões eram postos a balançar numa ponte, para que servissem de aviso.

Mas apesar do terror que estas cenas lhe provocavam, Hamoud reconhece, com vergonha, que nunca antes tinha visto as ruas tão limpas.

As falhas de água eram também menos comuns, os esgotos quase não transbordavam e os buracos nas estradas eram rapidamente arranjados nas cidades. A ordem estava instalada, mas os raides aéreos eram quase diários. E as mortes também.