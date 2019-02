Shamima Begum tinha 15 anos quando fugiu do Reino Unido para a Síria para se unir ao Estado Islâmico (EI). Viu "cabeças decapitadas" em caixotes do lixo e garante que não a incomodou. Agora, quer voltar ao seu país por estar grávida.

Numa entrevista publicada esta quinta-feira no The Times, Shamima, agora com 19 anos, falou pela primeira vez sobre a sua vida com o Estado Islâmico. "Vi cabeças decapitadas" em caixotes do lixo e "foi algo que não me incomodou", contou.

Shamima foi das três alunas britânicas que em fevereiro de 2015 fugiu para a Síria para se unir ao Estado Islâmico. Abandonou o Reino Unido com Amira Abase, com 15 anos na altura, e Kadiza Sultana, com 16. Segundo o jornal, a última jovem morreu em território sírio na sequência de um ataque aéreo russo.

Num campo de refugiados na Síria, a jovem explica querer voltar ao seu país para dar à luz o bebé. Na Síria teve outros dois filhos, mas ambos morreram de desnutrição.

Disse aos pais que ia passear

Em fevereiro de 2015, as três jovens viajaram do aeroporto de Gatwick para a Turquia. Antes, disseram aos pais que iam dar um passeio.

Já na Turquia, cruzaram a fronteira com a Síria e, ao chegar à cidade de Raqqa, ficaram numa casa com outras mulheres que iriam casar-se com radicais islâmicos.



Shamima contou ao jornal britânico que poucos dias depois de chegar à Síria casou-se com um jovem holandês de 27 anos que se tinha convertido ao islamismo. Esteve com ele até há duas semanas, quando abandonaram a localidade de Baghuz. O seu marido entregou-se a um grupo de combatentes sírios e a jovem foi para um campo de refugiados onde se encontram outras 39 mil pessoas.