A este ritmo, a ação humana é insuficiente para conter as alterações climáticas

Neste momento entre 3,3 e 3,6 mil milhões de pessoas (metade da população mundial) estão numa situação de vulnerabilidade, devido às alterações climáticas. A conclusão é do relatório do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC).



O estudo, lançado esta segunda-feira, foi redigido por 270 especialistas convocados pelas Nações Unidas (ONU) e conta com a participação de 67 países. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, explicou que o relatório é "um atlas do sofrimento humano e uma acusação condenatória da liderança climática fracassada". Alertou: "Com factos sobre factos, este relatório revela como as pessoas e o planeta estão a ser atingidas pelas alterações climáticas".



As nações que se comprometeram a reduzir os perigos das alterações climáticas, não estão a conseguir fazer o suficiente e as consequências do aquecimento global já conduziram a um aumento dos desastres naturais, como incêndios florestais e subida do nível do mar.



Em 150 das cidades mais populosas do mundo, verificou-se um aumento de 500% da exposição a ondas de calor extremo entre 1980 a 2017, concluem os investigadores. A maior exposição ocorre no sul da Ásia, África Subsaariana, Norte da África e Médio Oriente. A temperatura da Terra já terá aumentado 1,1 ºC desde a revolução industrial, segundo o IPCC.